البيت الأبيض: توجيه اتهامات لستون لا علاقة له بترامب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الجمعة، إن توجيه المحقق الاتحادي الخاص اتهامات لأحد مساعدي الرئيس دونالد ترامب في التحقيق بشأن روسيا، روجر ستون ليست له أي صلة بالرئيس أو البيت الأبيض.
وأضافت في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) "الاتهامات التي وجهت للسيد ستون لا علاقة لها بالرئيس ولا علاقة لها بالبيت الأبيض، الرئيس لم يقترف أي خطأ".
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