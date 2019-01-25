مظاهرات ليلية بالحاج يوسف والجريف شرق

خرجت كل من الحاج يوسف والجريف شرق في تظاهرات ليلية وتجاوب معها عدد من المواطنين وتعالت الهتافات الدواية مطالبة بانهاء حكم نظام البشير وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين . وكان تجمع المهنيين السودانيين المعارض قد دعا إلى سلسلة من التظاهرات والمواكب خلال الأسابيع القليلة الماضية في مناطق مختلفة في الخرطوم ومدن أخرى.

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