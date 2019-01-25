إجلاء 500 شخص من قطار في ألمانيا بسبب التهديد بوجود قنبلة

ذكرت الشرطة الألمانية على "تويتر" اليوم الجمعة، أنه "تم إجلاء 500 شخص من قطار في مدينة فرانكفورت بسبب التهديد بوجود قنبلة".

وحسب تغريدة الشرطة، فإن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم " آمنون ولا توجد إصابات بينهم".

وتم تطويق رصيفين في محطة السكك الحديدية في فرانكفورت.