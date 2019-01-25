وزير الكهرباء يسخر من الاحتجاجات السودانية ويوجه رسالة للمتظاهرين

سخر وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء ابراهيم حمد علي، من الاحتجاجات الحالية في السودان، واعتبرها (فقاعة).

وقال وزير الدولة في ورشة ادارة المراجعة الداخلية بمركز التدريب بأم حراز الأسبوع الماضي، إن السودان يمضي في تطور، وأبدى رهانه على السلطة الأمنية، وأضاف (لا يستطيع أحد المزايدة علينا)، وعزا عدم عكس ما وصفها بالإنجازات للقصور الإعلامي من جانبهم، حسب ماذكرته الجريدة .

وذكر ابراهيم أن من اولويات الوزارة المحافظة على الوطن، وطالب الحضور بعدم الانسياق للاحتجاجات التي رأى أنها ستتلاشى، وشدد على أنها مجرد فقاعة وأن انتهاءها مسألة زمن، وأردف (كل ما يخطط له المحتجون سيضيع)، وأشار الى ان لديهم ما يقدمونه للشعب السوداني من خبز ووقود.

ووجه رسالة للمحتجين (ماذا إذا انفرط عقد الأمن؟)، واعتبر ان المتظاهرين لم يقدروا التحديات التي تواجهها الحكومة.

وتابع أن الوزارة نجحت في الموسمين الشتوي والصيفي للزراعة على الرغم من عدم الالتزام من قبل العاملين في مجال الزراعة بالمحددات الفنية.

ووجد حديث وزير الدولة عن الاحتجاجات اعتراضاً من بعض الحاضرين باعتبار أن الورشة متخصصة في المراجعة الداخلية وليست سياسية.