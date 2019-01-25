الشرطة تحرق منزلا بود مدني

احتراق منزل في الحلة الجديدة بمدني بسبب عبوة بمبان، في المظاهرات التي انطلقت في الحي ظهر اليوم في مدينة ودمدني ندد فيها المتظاهرين بالغلاء وطالبوا باسقاط النظام وهتفوا (الشعب يريد اسقاط النظام)، و(مرقنا مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا).

واكد مراسل سودان نيوز 365 ان القوات الأمنية اطلقت عبوات البمبان داخل البيوت في الحلة الجديدة وتسببت في هذا الحريق.