بدء طرح فئة الـ(100) جنيه الجديدة نهاية يناير

بالتزامن مع صرف مرتبات العاملين بالدولة الخرطوم (smc) أعلن بنك السودان المركزي طرح العملة فئة (100) جنيه الجديدة بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة. وأكد مصدر مطلع بالبنك المركزي لـ(smc) إكتمال طباعة الفئة الجديدة وطرحها للسوق والتداول نهاية الشهر الجاري ومطلع فبراير المقبل، مبيناً أن العملة الجديدة ستسهم في إنفراج أزمة السيولة النقدية. وكان البنك السودان المركزي قد أعلن عن مواصفات والوان والعلامات التأمينية للعملة الجديدة فئة (100 ) جنيه، مبيناً أن اللون الاساسي للعملة هو البني والعلامة المائية صقر الجديان والرقم (100 ) جنيه ، وتتضمن الواجهة صورة إهرامات البجراوية بينما تتضمن الخلفية صورة سد مروي والروصيرص وأعالي عطبرة وستيت. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية

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