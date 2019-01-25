بالفيديو : نجم يوفنتوس يستفز ريال مدريد

نشر فيديو يتحدث فيه نجم دفاع نادي يوفنتوس الايطالي ليوناردو بونوتشي في مؤتمر صحفي اليوم , وتحدث عن قائمه الانديه المرشحة للفوز بدوري ابطال اوربا هذا الموسم , وتحدث ايضا عن النجم كرستيانو رونالدو وعن اندهاشه من عدم استسلامه داخل الملعب او خارجه .

واثار الفيديو غضب كثير من مشجعي النادي الملكي في مواقع التواصل الاجتماعي . حيث لم يذكر اللاعب اسم نادي ريال مدريد في القائمة .

وبحسب موقع كوره فإن النادي الملكي توج بلقب دوري ابطال اوربا في اخر 3 مواسم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .