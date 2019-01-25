عمُر: يشيد بالعلاقات السودانية السعودية في كثير من المجالات

أشاد رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، بالعلاقات المتبادلة بين السودان والسعودية فى عدد من المجالات التى تخدم الشعبين الشقيقين مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والمنافع بين الدولتين .

وأشاد عمر خلال لقائه صباح أمس الخميس، وفد ديوان المراقبة العامة للمملكة العربية السعودية أمس بالتعاون على مستوى الرقابة على المؤسسات بين السودان والسعودية.

من جانبه قدم رئيس ديوان المراقبة العامة للمملكة العربية السعودية، د. حسام بن عبدالمحسن العنقري، شرحًا وافيًا لعمل الديوان وكيفية مراقبته للجهاز التنفيذي مؤمنًا على تبادل الخبرات بين الديوانيين فى الخرطوم والرياض والاستفادة من الإمكانيات المتاحة للبلدين، داعيًا الى إنفاذ الإتفاقيات والتفاهمات التي تمت بين الحكومتين وذلك تعزيزًا للقدرات فى مجال المراقبة المالية للدولة إكمالًا للمنظومة الرقابية.

وحضر اللقاء المراجع القوي الطاهر عبدالقيوم وسفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم حسن بن جعفر.