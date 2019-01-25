الشرطة الأمريكية تداهم منزل مساعد ترامب وتلقي القبض عليه (فيديو)

أظهرت فضائية CNN Arabic، لقطات حية للحظة إلقاء القبض على روجر ستون، أحد مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح مقطع الفيديو لحظة اقتحام قوات الشرطة الأمريكية بولاية فلوريدا، منزل روجر ستون البالغ من العمر 66 عامًا، والقاء القبض عليه في عدة تهم منسوبة إليه.

يذكر أن ستون تم اتهامه من هيئة محلفين فدرالية كبرى في 24 يناير 2019 بمقاطعة كولومبيا، حيث تحتوي لائحة الإتهام على سبع تهم على رأسها؛ عرقلة إجراء رسمي، وخمس تهم تتعلق بالإدلاء ببيانات كاذبة، وتلاعب بالشهود.