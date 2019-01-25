عاجل.. الزمالك المصري يرفض طلب تركي آل شيخ

رفض مسؤولو الزمالك المصري العرض المقدم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز بالتعاقد مع طارق حامد أوعبدالله جمعة مقابل رحيل ثلاثي بيراميدز عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين لصفوف الأبيض خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وكشف مصدر مسؤول أن إدارة الكرة بالزمالك ترفض رفض تام رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق وأن فكرة رحيل طارق حامد أو عبدالله جمعة أو محمود عبدالعزيز غير مطروحة.
وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز قد أعلن عن رغبته في التعاقد مع طارق حامد أو عبدالله جمعة في صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
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