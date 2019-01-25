مقتل اثنين من قوات حفظ السلام في مالي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان مقتل اثنين من جنود حفظ السلام التابعين لها الجمعةن في انفجار لغم عند مرور قافلتهم في وسط البلاد.

وقال البيان إن "آلية في قافلة لوجستية لبعثة الأمم المتحدة في مالي اصطدمت صباح الجمعة، حوالي الساعة السادسة بلغم في محيط دوينتزا بمنطقة موبتي".

وأضافت البعثة أن "اثنين من جنود حفظ السلام قتلا" وجرح عدد آخر من الجنود، بدون أن تذكر أي تفاصيل عن جنسياتهم.

وينتشر أكثر من 13 ألفاً من قوات حفظ السلام في مالي كجزء من بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد أن استولت ميليشيات إسلامية على شمال مالي في عام 2012. لكن تم طردهم بدعم من القوات الفرنسية في عام 2013.