السودان وقائمة الإرهاب.. توقعات (الرفع) هل يصدق حدسها؟

السودان اليوم:

توقع أمس وزير النفط والمعادن أزهري عبد القادر، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في شهر يونيو المقبل، كاشفاً عن مفاوضات تجري مع الجانب الإمريكي لإكمال إزالة المقاطعة المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل خلال هذا العام، وأكد عبد القادر أن أنسب وقت للاستثمار هو الوقت الراهن، مشيراً إلى عدم وجود قيود بعد رفع الحصار الأمريكي على السودان، وأضاف عبد القادر أن آثار المقاطعة الأمريكية لن تنمحي قريباً، فالأمر يحتاج إلى وقت لإزالة آثار عشرين عاماً من المقاطعة الأمريكية، لاسيما بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على بعض المصارف، وكانت الولايات الأمريكية المتحدة قد رفعت الحصار الاقتصادي على السودان في السابع من أكتوبر من العام 2017 بعد أمد دام عشرين عاماً.

أسباب

يرجع مراقبون الأسباب التي دفعت إلى فرض الحصار الاقتصادي على السودان ووضعه في قائمة الإرهاب إلى الشعارات المتزمتة التي كان يرفعها السودان مثال “أمريكا روسيا قد دنا عذابها ..” و”ليكم تسلحنا.. الامريكان”، ومن بعد ذلك استضافة السودان للمؤتمر العربي الإسلامي، ومن ثم تدافعت عليه العديد من التنظيمات والمنظمات المعارضة في بلادها والأفراد من لدن أسامة بن لادن انتهاء بكارلوس، علاوة على مواقف إستراتيجية وسياسية حُسبت على السودان، كل تلك السياسات أدت إلى إدراج السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب والتي أدرج فيها منذ عام 1993 وحصاره اقتصادياً في السادس من أكتوبر من العام 1997.

أضرار

وسبّب إدراج السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب أضراراً بالغة للسودان، وذلك لأنه يمنع من الحصول على أي مساعدات اقتصادية خارجية كالبنك الدولي، كما يفرض حظراً على واردات السودان والتي لها أكثر من استعمال – من ضمنها الاستعمالات العسكرية – ولا يفرج عنها إلا بإخطار الكونغرس في مدة أقصاها 30 يوماً، كما يحد القرار من فرص الاستثمار العالمية، ويحد القرار من تعامل السودان مع البنوك العالمية، كما حرم القرار السودان من الإستفادة من القروض العالمية.

وعود سابقة

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أنها على استعداد لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب بشرط اتخاذ الحكومة السودانية مزيداً من الخطوات الإصلاحية على الصعيد الداخلي في البلاد، وتحسين حقوق الإنسان، والحريات الدينية في السودان، ووقف الأعمال العدائية لتسهيل الوصول إلى سلام في مناطق النزاع في البلاد، ووصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق، التي يدور فيها قتال بين الحكومة ومتمردين، إضافة إلى التزام الخرطوم بقرارات الأمم المتحدة حول كوريا الشمالية.

زيارة واشتراطات

وأبدت الإدارة الأمريكية أمس الأول قلقها على الأوضاع في السودان، وقالت وزارة الخاريجية في بيان موقّع باسم نائب المتحدث الرسمي روبرت بلادينو إن هناك علاقة إيجابية بين الولايات المتحدة والسودان تتطلب إصلاحاً سياسياً وتقدماً واضحاً في احترام حقوق الإنسان، وطالب البيان الحكومة بخلق بيئة آمنة للتعبير والحوار مع المعارضة والمجتمع المدني في عملية سياسية أكثر شمولاً.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد اعتزمت زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي يضم مسؤولين وناشطين وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني وسيركز الوفد على المحاور الخمسة للحوار السوداني الأمريكي إضافة لتركيزه على ملفي حقوق الإنسان والحريات الدينية في السودان.

شروط خفية

المحلل السياسي بروفيسور حسن الساعوري أشار- في حديثه لـ”الصيحة “أمس- بأن توقعات وزير النفط جاءت بناء على معلومات إما من رئيس الوزراء أو وزير الخارجية، وبالتالي نحن ننظر إلى مدى صحة هذه المعلومات، وذلك لأن الجولات السابقة للمفاوضات مع أمريكا كان السودان يضع أجندته والتي تثبت أنه ليست له علاقة بالإرهاب اليوم، وكانت أمريكا تصدق أجندته، وفي كل مرة كان السودان يتوقع رفع اسمه من قائمة الإرهاب، ولكن كانت كل جولة من المفاوضات يكون فيها التوقع خائباً.

الجولة الأخيرة من المفاوضات لا تختلف كثيراً عن الجولات التي سبقتها، وبالتالي فإننا كمراقبين لا نتوقع أن تستجيب أمريكا بسهولة، لأن الجولات السابقة كلها وعدت ولم تفِ، وبالتالي فلابد أن الولايات المتحدة الأمريكية لها شروط مبطنة لم تعلنها، وقد تكون وردت داخل التفاوض ولكنها لم تعلنها للملأ، ولعلها هي السبب في ألا تلتزم أمريكا بوعدها، ولم تك هناك إشارة في الجولة الأخيرة تثبت أن أمريكا ستسجيب وترفع الحظر، ذلك لأننا لانعرف الشروط الخفية داخل التداول في المفاوضات، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بما قاله وزير النفط، وبالتالي لا نتوقع أن ترفع أمريكا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

شرط غير مُعلن

وعما إذا كان السودان قد قطع شوطاً في الشروط العلنية التي كانت قد اشترطتها الولايات المتحدة لرفع اسمه من دائرة الإرهاب أم لا، قال الساعوري إن السودان مقارنة بما حوله من الدول العربية والإفريقية أفضل في ملف الحريات، سواء أكانت حريات دينية أم سياسية، مضيفاً أن حرية التعبير مكفولة للأحزاب لممارسة حقها في التعبير داخل دورها، أما في الدول الأخرى فممنوعة تماماً -على حد قوله – وأضاف الساعوري أن قضية الحريات، لم تكن جزءاً من القرار عندما صدر في تسعينيات القرن الماضي، ولذلك فأنا اعتقد – والحديث للساعوري – أن الولايات المتحدة الأمريكية تضيف شرطاً جديداً كل مرة، وربما كان الشرط القادم أن التظاهرات قتل فيها 26 مواطناً، بالتالي فمهما فعل السودان فأمريكا لن تستجيب إلا بعد أن يتغير النظام، وهذا هو الشرط غيرالمعلن في اعتقادي.

توقّع غير صادق

أما د. معتصم أحمد الحاج، فأشار إلى أن توقع وزير النفط والمعادن غير صادق في ظل الممارسات الأخيرة، وبيان الخارجية الأمريكية الأخير يبين ذلك، والأمور تذهب في تأزم أكثر، ولفت الحاج في حديثه لـ”الصيحة” أمس إلى أن بيان الخارجية الأمريكية تحدث بوضوح عن التظاهرات مبدياً قلقه على المواطنين، واعتبر حديث وزير النفط والمعادن مجرد تكهنات فقط لا غير.

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