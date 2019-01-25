الهندي عزالدين يكتب إلى متى هذا الانتظار ؟!

مع دخولنا الشهر الثاني للاحتجاجات ، لا يلوح في الأفق أن قيادة الدولة والمؤتمر الوطني تتحرك في الاتجاه الصحيح ، لإعلان ما يمكن أن يوقف مد هذه المظاهرات المتزايد والمتنوع !
الاستهانة بهذا الحِراك والتقليل من أثره ، يعني المزيد من الأخطاء ، والمزيد من سقوط الشهداء من أبناء هذا الوطن الغالي ، وكل قطرة دم سقطت .. عزيزة علينا ، وتستحق أن نعمل من أجلها الكثير ، فنقدم كل التنازلات الممكنة للوصول لتسوية سياسية توقف هذا النزيف .
أعداء الوطن كُثر ، يتحلقون حوله من كل اتجاه ، ويضمرون له النوايا السيئات ، كلٌ بطريقته وسلاحه ، فبعضهم سخّر فضائياته لتسخين الملعب السوداني ، على مدار الساعة ، وبعضهم أمسك ماله وبواخر نفطه ، بينما يُمسك في ذات الوقت جُندنا الأشاوس يحمون ظهره وصدره وترابه !!
هذا التآمر الدولي والإقليمي ، يستدعي وحدة الصف الداخلي ، ويستوجب التوجه سريعاً نحو الحل السياسي بهمة .. وعقلانية .. ونكران ذات .
الوطن ينادينا ، فلنهرع إليه زرافاتٍ ووحدانا ، و لنُلبي طلباته بنزع فتيل التوتر على جناح السرعة ، دون عناد من هنا .. ومزايدات وعنتريات من هناك .
البقاء في أعلى الجبل بينما الطوفان يمضي صوب القمة ، ليغرق الجميع ، هو محض انتحار .
لابد من حل الحكومة ، وتشكيل حكومة انتقالية تكون مسؤوليتها الأولى إجراء الانتخابات بعدالة ونزاهة وشفافية .
جمعة مباركة .
المجهر
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