الزلفاني اختار 20 لاعبا.. المريخ يغادر بالواحد للجزائر

السودان اليوم :

تغادر الخرطوم مساء بعد غدٍ الأحد بعثة فريق الكرة بالمريخ في طريقها إلى الجزائر وذلك لمواجهة المولودية مساء الأربعاء القادم في ذهاب دور الثمانية من كأس زايد للأندية أبطال العرب ويترأس البعثة العميد “عبد الرحيم بدر الدين” إلى جانب رئيس القطاع الرياضي اللواء “كمال شقاق”

إضافة لعدد (20) لاعباً وسيؤدي الأحمر مرانا مساء الإثنين ليختتم التحضيرات مساء الثلاثاء بملعب المباراة بتدريب خفيف يعمل من خلاله الجهاز الفني على مراجعة إستراتيجيته الفنية مع اللاعبين بجانب توزيع المهام والأدوار على العناصر التي تخوض المواجهة.

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