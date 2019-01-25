بالصور : قرعة كوبا أمريكا 2019 .. مجموعة صعبة للأرجنتين وسهلة للبرازيل

أعلنت اليوم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها البرازيلي هذا الصيف، وتضم البطولة 12 منتخب تقسم إلى 3 مجموعات، وتنطلق البطولة في 14 يونيو المقبل.

وحسب نظام البطولة يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 تضم قارة أمريكا الجنوبية 10 دول فقط ولهذا السبب يتم استدعاء منتخبين من مختلف دول العالم للمشاركة في البطولة، وفي هذه النسخة تم استضافة المنتخبين الياباني والقطري.

إليكم المجموعات:

المجموعة الأولى:

البرازيل – بوليفيا – فنزويلا – بيرو

المجموعة الثانية:

الأرجنتين – كولومبيا – باراغواي – قطر

المجموعة الثالثة:

الأوروغواي – الإكوادور – اليابان – تشيلي

الخرطوم (أخبار الخليج 365).