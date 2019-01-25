إنتاجية عالية فى الزراعة والحيوان بنهر النيل

توقع والي ولاية نهر النيل اللواء حاتم الوسيلة السماني أن تحقق الولاية في العام 2019م طفرات إنتاجية عالية في المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وحكومة ولاية نهر النيل في مجال تجارة الحدود وتنشيط النقاط الجمركية والربط الشبكي وتنشيط الجمعيات التعاونية .

و أضاف والي نهر النيل بأن هذه المذكرة تصب في مصلحة العمل الاقتصادي بالولاية بزيادة الصادرات وبالتالي زيادة الواردات من العملات الحرة إلى جانب أن هذه الاتفاقية تسهم في تنشيط التجارة والصناعة والاستثمار مع جمهورية مصر العربية الشقيقة .

وكشف الوالي عن نجاح زراعة محصول الثوم بالولاية في منطقة بربر بإنتاج 50 ألف طن مما يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي .وقال الوالي طلبنا من وزارة الصناعة والتجارة إيقاف استيراد الثوم من جمهورية الصين والاكتفاء بالمنتج المحلي ذو الجودة العالية.

وفي مجال تنشيط الجمعيات التعاونية اكد الوالي أن عدد الجمعيات التعاونية بالولاية يبلغ أكثر من 600 جمعية تعاونية تم الاتفاق فيها مع الوزارة أن يتم التصديق على عشر سلع غذائية أساسية من المصانع مباشرة إلى المستهلكين مما ينعكس إيجاباً على تخفيض الأسعار وتقليل الضائقة المعيشية على المواطنين .

ومن جهته أكد وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة د ابو البشر عبد الرحمن يوسف أن هذه الزيارة تأتي في إطار عمل لجنة تسهيل التجارة الحدودية والأعمال الإلكترونية والربط الشبكي وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة وإزالة المعوقات التي تواجه حركة الصادر والوارد بولاية نهر النيل وولايات السودان الاخرى، مشيرا إلى أن هذه الزيارة واحدة من بين ثلاث زيارات بدأت بولاية البحر الأحمر وولاية شمال دارفور .

وأضاف بحسب وكالة السودان للانباء أنه من خلال هذه الزيارة سيتم الوقوف على كل المحطات الجمركية الحدودية ومعالجة المشاكل التي تعاني منها مشيرا إلى أن أهم بنود مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع حكومة ولاية نهر النيل هي التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسهيل إجراءات حركة الصادر والوارد، وكذلك التنسيق في مجال الجمعيات التعاونية لتخفيف أعباء المعيشة .

وقال أبو البشر أن من خلال هذه المذكرة تم تفعيل نقطة التجارة السودانية من أجل الترويج للصادرات المنتجة بولاية نهر النيل، مؤكدا أن نهر النيل ولاية معطاءة في كل المجالات الزراعية والحيوانية والمعدنية وهي منتجات ذات ميزات تفصيلية .

تجدر الإشارة إلى أن برنامج زيارة وزير الدولة للصناعة والتجارة لولاية نهر النيل شملت زيارة مزارع الثوم والبصل ببربر وزيارة جمارك العبيدية وابو حمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)