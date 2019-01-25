منح بيلاروسيا مربعين للاستثمار في تعدين الذهب

منحت الحكومة السودانية، شركة بيلاروسية مربعين للاستثمار في مجال تعدين الذهب، وكشف وزير الدولة بوزارة النفط والمعادن، عوض النيل ضحية، عن مباحثات بين السودان وبيلاروسيا لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خاصة في مجال تعدين الذهب.

وأشار ضحية إلى أن الاجتماعات وقفت على ماتم الاتفاق عليه في السابق، حيث تم منح إحدى الشركات البيلاروسية مربعين للتعدين عن الذهب، إلى جانب الاهتمام باستخدامات التكنولوجيا البيلاروسية في استخلاص الذهب.

وأعلن انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين خلال شهر أبريل المقبل في بيلاروسيا.

من جهته أكد نائب وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة البيلاروسي، رغبة بلاده في تطوير العلاقات في المجالات المختلفة بالتركيز على تعدين الذهب.

وكشف بحسب الشروق عن زيارة متوقعة لخبراء من هيئة الأبحاث الجيولوجية إلى جمهورية بيلاروسيا في أبريل المقبل، لتنشيط مجالات التعاون بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .