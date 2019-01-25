خرج المئات من الانصار و المصلين يتقدمهم الامام الصادق المهدي بسيارته اليوم عقب صلاة الجمعه بامدرمان . وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 كان الصادق المهدي قد تحدث في خبطه اليوم الجمعه عن ذكرى تحرير الخرطوم وعن معاناة المواطن وغلاء المعيشه والظلم , و اعلن تضامنه مع المتظاهرين . الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : بعد خطبه الصادق المهدي اليوم .. خروج الانصار في مظاهره ضخمه بامدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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