الشرطة : تجمعات محدودة وغير مشروعة بالعاصمة والولايات

شهد يوم أمس الخميس استقرارا نسبيا في الأحوال الأمنية في كل أنحاء البلاد عدا بعض التجمعات الغير مشروعة في عدد من الولايات من بينها ولاية الخرطوم التي شهدت تجمهرات غير مشروعة في أنحاء متفرقة منها تعاملت معها الشرطة وفرقتها بالغاز المسيل للدموع .

وقال اللواء شرطة د.هاشم علي عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم الشرطة في تصريح لـ(سونا) أن الشرطة سجلت حالتي وفاة بولاية الخرطوم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفتح بلاغين تحت المادة (٥١) اجراءات وجاري التحري تحت إشراف النيابة، إضافة لوقوع إصابات وسط المواطنين ورجال الشرطة .

وأضاف الناطق الرسمي باسم الشرطة حسب وكالة السودان للنباء أنه تم القبض على عدد من المتهمين ودونت في مواجهتم بلاغات تحت المواد ٧٧/٦٩/٦٧ من القانون الجنائي (إثارة الشغب والازعاج والاخلال بالسلامة العامة) .

كما تم القبض على متهم بحوزته مسدس حاول استخدامه في التظاهرات ومتهم اخر يقود عربة اكسنت مجهزة بأجهزة ارسال بعيدة المدى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .