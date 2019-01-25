المجلس القومي للأدوية يجيز 4527 مستحضر طبي

اجاز اجتماع المجلس القومي للأدوية والسموم الذي انعقد مساء أمس برئاسة وزير الصحة الاتحادي ورئيس المجلس د. الخير النور المبارك تقرير الأداء للعام 2018م والذي كشف عن تسجيل عدد 4527 مستحضر طبي تشمل 107 مستحضر وطني (880 دواء بشري، 90 دواء بيطري، 370 مكمل غذائي ومنتج صحي، 2436 جهاز ومستلزم طبي، 751 مستحضر تجميل)، واستخراج عدد 3090 شهادة مستحضر وطني وأجنبي وإدراج 776 مصنع أجنبي.

واكد التقرير إنفاذ عدد 1294 زيارة تفتيشية رقابية إشرافيه بنسبة تنفيذ 219% الى جانب انشاء 18 فرعا للأمانة العامة للمجلس بالولايات.

وأشار التقرير بحيب وكالة السودان للانباء الى تدشين مركز الاتصال 4545 لاستلام تقارير السلامة الدوائية فضلا عن تصميم 13 صندوقا للسلامة الدوائية وتوزيعها على المستشفيات المستهدفة والمشاركة في برنامج رفع كفاءة المعامل من منظمة الصحة العالمية بتحليل عدد 2 عينة بنجاح وتقديم 67 من الخدمات التي تقدمها الامانة العامة للعملاء عبر نظام إلكتروني مما يجعل المجلس من الرواد اقليميا في هذا المجال حيث تم مراجعة وتنفيذ 23518 ملف ومعاملة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .