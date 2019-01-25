المحكمة تطالب سوداكال للمثول أمامها

أعلنت محكمة جنايات الخرطوم شمال رئاسة القاضي حامد صالح أمس رئيس المريخ السابق آدم سوداكال للمثول أمام المحكمة في البلاغ الذي يواجه فيه الاتهام بالاحتيال على رجل أعمال سعودي في مبلغ (50) مليون دولار، بينما رفضت المحكمة إعطاء ممثل الدفاع عن المتهم “سوداكال” الاطلاع على ملف القضية بعد انسحاب الدكتور “عادل عبد الغني” ممثل الدفاع السابق.

وكانت المحكمة أمرت بإعلان مكتب (سوداكال) بشأن انسحاب عادل عبد الغني عن القضية وكلفته بإحضار محام آخر ليتسنى له الاطلاع والرد على الطلب المقدم من الاتهام حول تراجع الشاكي السعودي عن تنازله عن شكواه، وتم تحديد جلسة أخرى للمواصلة.

