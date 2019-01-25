المحكمة تطالب سوداكال للمثول أمامها

وكانت المحكمة أمرت بإعلان مكتب (سوداكال) بشأن انسحاب عادل عبد الغني عن القضية وكلفته بإحضار محام آخر ليتسنى له الاطلاع والرد على الطلب المقدم من الاتهام حول تراجع الشاكي السعودي عن تنازله عن شكواه، وتم تحديد جلسة أخرى للمواصلة.
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