فتح تكذّب مندوب قطر في غزة

نفى وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن يكون قد أبدى لمندوب النظام القطري في الأراضي الفلسطينية محمد العمادي، أي موافقة من حركة فتح على عقد لقاء في الدوحة بشأن الانتخابات الفلسطينية.

وقال الشيخ، في تصريح صحفي، إنه "لم يكن هناك حديث عن أي دعوة للحوار في قطر"، مفنداً إدعاءات العمادي بشأن دور للنظام القطري في ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضاف الشيخ، "اجتمعت مع محمد العمادي، وتناولنا عدة موضوعات، أثناء اللقاء، وأبلغته رسالة واضحة، بأننا ذاهبون للانتخابات النيابية، وأن الرئيس عباس اجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، وأعطاه المجال والفرصة للتشاور مع كل الجهات المعنية بما فيها حماس".

وتابع الوزير الشيخ، "طلبنا العمادي نقل رسالة إلى قيادة حماس، بأن تكون إيجابية في قبول الذهاب إلى انتخابات نيابية، وأن الرئيس ابو مازن مستعد أن يذهب بقائمة مشتركة في هذه الانتخابات مع كل التنظيمات بما فيها حماس".

وأكد الوزير الشيخ، وجود دعوة من موسكو للتشاور بشأن الانتخابات، وأن الرئيس عباس لبى إجابة دعوة الاصدقاء الروس.

وكان مندوب النظام القطري قد كشف في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، أن حماس طلبت عقد لقاء مع فصائل فلسطينية والسلطة حول ملف الانتخابات في العاصمة القطرية الدوحة، وأن السلطة الفلسطينية وافقت على هذا الطرح.