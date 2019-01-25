تركيا تقصف مواقع سوريا الديمقراطية لليوم الثالث

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، اليوم الجمعة، أن القوات التركية قصفت مواقع في منطقة تل رفعت في شمال سوريا لليوم الثالث على التوالي.
وتقع تل رفعت على بعد نحو 20 كيلومتراً إلى الغرب من عفرين التي تخضع لسيطرة تركيا وحليفها الجيش السوري الحر منذ عملية عسكرية شنتها أنقرة العام الماضي بهدف طرد وحدات حماية الشعب من المنطقة.
ولا تزال وحدات حماية الشعب تسيطر على منطقة تل رفعت الصغيرة الواقعة بين منطقة خاضعة لسيطرة تركية إلى الشمال ومنطقتين خاضعتين لسيطرة الحكومة السورية ولسيطرة مقاتلين من المعارضة المسلحة إلى الجنوب.
وقالت الأناضول إن "القوات التركية أطلقت 5 قذائف هاوتزر صوب مواقع للوحدات في تل رفعت، يوم الأربعاء، أتبعتها بإطلاق 12 قذيفة أمس الخميس وأكثر من 20 أخرى اليوم الجمعة دون أن تشير لسقوط قتلى".
وقالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن "قواتها ردت على نيران معادية من وحدات حماية الشعب مصدرها تل رفعت واستهدفت عناصر تركية تعمل في منطقة عفرين".
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