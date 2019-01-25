المهدي يعلن عن "مواكب احتجاجية" حتى إسقاط البشير

أعلن رئيس وزراء السودان الأسبق، زعيم حزب الأمة، الإمام الصادق المهدي، عن مواكب احتجاجية يشارك فيها إلى جانب الشباب حتى إسقاط النظام.
وأنذر المهدي الذي أم المصلين اليوم الجمعة بمسجد ودنوباوي، وادى صلاة الغائب على شهداء ثورة ديسمبر، ضباط الجيش والشرطة المحافظة على أمن المواطنيين لاقمعهم وقتلهم.
وأكد تأييده للحراك السلمي، وأدان العنف واستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي.
وقال المهدي "يجب على هذا النظام بكل تنظيماته، وتكوين حكومة انتقالية في القريب العاجل".
وأشار زعيم حزب الأمة إلى أن كل الدول الديمقراطية اعلنت تأييدها للحراك الشعبي السلمي في السودان.
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