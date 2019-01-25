تظاهرات حاشدة في أحياء أم درمان وسط إعتداءات الأمن

أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية، الغاز المسيل للدموع، لتفريق المئات خرجوا في تظاهرة حاشدة من مساجد ودنوباوي والهجرة بأمدرمان عقب صلاة الجمعة اليوم 25 يناير.
وقال شهود عيان لـ السودان365 إن المتظاهرين تفرقوا في أحياء أم درمان، وسط حالة من الكفر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وكان الإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، قد أم المصلين، بمسجد ود نوباوي، وتناولت خطبة
الجمعة تطورات الأوضاع في البلاد.
ويشهد السودان احتجاجات احتجاجات هي الأكبر في تاريخه، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
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