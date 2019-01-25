انقلاب عربة شرطة في ودنوباوي

انقلبت مركبة دفع رباعي تابعة لقوات الأمن في ‎ودنوباوي بمدينة ‎أم درمان قبل قليل. وحسب شهود عيان فقد انقلبت السيارة بجوار محطة وقود الهجرة، وسط أخبار عن حالة وفاة لأحد عناصر الأمن. وجاء الانقلاب نتيجة اصطدام عربة الأمن مع عربة صالون، حيث كان قائد عربة الشرطة يسير عكس اتجاه السير.

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