رئيس الاستخبارات السعودية : يعلن تفاصيل زيارته لإيران ولقائه قاسم سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - قاسم سليماني الخليج 365: قال الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات ومجلس الأمن الوطني السعودي سابقا، إنه التقى بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

وأجرت صحيفة “إندبندنت” في نسختها العربية، أمس الخميس، حوارا مطولا مع الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي السابق بالولايات المتحدة، جاء فيه أنه التقى “صدفة” بالجنرال الإيراني المعروف، قاسم سليماني أثناء زيارته إلى طهران، للقاء رئيس مجلس الشورى الإيراني الحالي، علي لاريجاني.

ونقلت الصحيفة عن الأمير السعودي، رئيس استخبارات بلاده السابق قوله: “صدفة أدت لمعرفتنا لوجه سليماني، بعد أن كنا نسمع عنه ولا نراه”. سبوتنيك

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