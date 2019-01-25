حدَّد مواعيد لتداول فئات العملة الجديدة معتز موسى يُعلن حل أزمة السيولة خلال "10" أيام

الخرطوم: الصيحة

قال رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، معتز موسى، إن المشكلات الراهنة التي تواجه البلاد تتمثل في أربعة تحديات أولها، ندرة الأوراق النقدية المالية، بجانب شح الوقود والخبز والدواء، نتيجة للضغوط التي تعرض لها الاقتصاد السوداني، وأشار إلى أن أزمة السيولة ستحل خلال (١٠) أيام.

وقال موسى خلال مخاطبته لقاءً تفاكرياً نظمه المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم، حول الوضع الراهن والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة وفقاً لشبكة “الشروق”، إن الدولة بدأت في وضع التدابير اللازمة لحل المشكلات الراهنة، بالشروع في طباعة النقود من فئة الـ(١٠٠) جنيه التي دخلت الإنتاج، وفئة الـ(٢٠٠) جنيه التي ستظهر نهاية الشهر الجاري، وفئة الـ(٥٠٠) جنيه ستظهر منتصف الشهر المقبل، وأشار إلى الوصول لحلول وصفها بالممتازة لأسعار الأدوية وفي مجال الخبز.

وقال إن هنالك تحدياً كبيراً يتمثل في دعم الدولة للخبز بـ(٧٠) مليون جنيه في اليوم، ومبلغ ترليونين و(١٠٠) مليار جنيه في الشهر، مبيناً أن هنالك تسرباً وتهريباً كبيراً وتحويلاً لأغراض الدقيق الأخرى، بالإضافة إلى أن الدولة تشتري الوقود سنوياً بملياري دولار.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بعمل إحصاءات دقيقة للجهات المدعومة، بهدف تحسين بيئة التعليم والمستشفيات وتشغيل الشباب، باستهداف المعالجة والقضاء على كل القضايا الخاصة بتشوهات الوقود والدقيق، والذهاب لعملية تصنيع محلي للأدوية لسد الفجوة وتقليل نفقات التكلفة، مؤكداً أن الأزمة عابرة في اقتصاد الدولة، واعداً بأنهم يسعون بألا تتكرر.

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