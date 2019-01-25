بعد عودته من مروي المريخ يوالي الإعداد لمواجهة الجزائري

الخرطوم: عوض العبيد

يواصل فريق كرة القدم بنادي المريخ تحضيراته على ملعبه بأم درمان قبيل مغادرة بعثة الفريق إلى الجزائر لمواجهة المولودية في المباراة المحدد لها الخميس المقبل الموافق الحادي والثلاثين من الشهر الجاري برسم ذهاب بطولة زايد للأندية العربية وذلك بعد الراحة التي منحت للاعبين يوم أمس عقب العودة من مروي والفراغ من من مواجهة الأهلي في المباراة المرحلة والتي آلت إلى التعادل السلبي بين الفريقين وضمن بها الأحمر مقعده في دوري النخبة وواصل تصدره المنافسة بفارق كبير بين أقرب منافسية مما يعني أنه سيحتاج لست نقاط من أجل ضمان صدراة المنافسة بشكل كلي وفي كل الأحوال ضمن الفريق مقعده في النخبة بعيدًا عن نتائج بقية مبارياته ونتائج المنافسين في المجموعة.

الغيابات تصعب مهمة الزلفاني

أثبت المريخ عدم تأثره بالغيابات على مستوى فريق الكرة،بعد أن فقد الفريق عددًا كبيرًا من عناصره، وشهدت المباريات الماضية غيابات لافتة لعديد العناصر الأساسية على غرار بكري المدينة، سيف تيري، أحمد آدم، مجيدو سومانا فضلًا عن غيابات متفاوتة، ورغم تلك الغيابات حقق المريخ نتائج متميزة على صعيد مسابقة الدوري أو البطولة العربية، غير أن الفريق ربما يعاني في مباراته المقبلة أمام المولودية الجزائري إذ أن سيف تيري وبكري المدينة لن يوجدا ضمن التشكيلة التي سيدفع بها المدرب بجانب أحمد آدم وربما انضم لهما محمد حقار الذي لم يشارك في آخر المباريات بسبب الإصابة، ويمكن أن تؤثر الغيابات على الأحمر وتصعب مهمة المدرب يامن الزلفاني الذي يعمل في ظروف صعبة منذ توليه مهمة الإشراف على الفريق.

برنامج خاص للعقرب

سيخضع بكري المدينة لبرنامج خاص حتى وإن غادر مع بعثة الفريق إلى الجزائر ولن يتمكن اللاعب من اللحاق بجولة الذهاب التي ستقام بالعاصمة الجزائرية غير أن اللاعب قد يشكل حضورًا في جولة الإياب، وسينفذ بكري برنامجًا خاصًّا، وكان اللاعب قد استعجل العودة والمشاركة من جديد رغم تحذيرات الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه بالقاهرة ولن يكون بكري وحده الذي قد لا يشارك في مباراة الذهاب وإنما لحق به سيف تيري الذي عانى من ذات المشكلة بعد أن تعجل العودة للمشاركة.

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