دوي الصيحة التظاهُرات.. ذهبتْ مع الريح !!..

مُنِيت الدعوات التي أطلقتها واجهات الأحزاب اليسارية المعارضة، مثل ما يسمى (تجمّع المهنيين)، بالتظاهُر يوم أمس بخيبة كبيرة وإخفاق لا مثيل له، وباءت كل محاولاتهم لإخراج الشارع في عدة مواقع تم تحديدُها بولاية الخرطوم، وعدد من الولايات بالفشل الذريع. بالفعل انصرف الشعب بكل قطاعاته وكياناته عن هذه التظاهُرات السياسية، وأشاح بوجهه عنها، وليت هذا الدرس المجاني الذي قدّمته الجماهير لمُروِّجي الشائعات ومُنظّمي ما يُسمى بالحراك الثوري، ينفعهم ويُفيدهم بأن أي احتجاج مطلبي أو سياسي لا يتّخذ وسائل نجاحه ويُحدّد أهدافه الموضوعة بدقة، ويُطلِق شعاراته التي تُعبِّر عن حقيقة متّفقٍ عليها، مصيره التعثّر والتعسّر والموت والتلاشي والتبدُّد كالدخان سريعاً ما يتوارى ويختفي.

راهَن اليسار، وكل الجهات بالداخل والخارج التي تُحرّك أدوات العمل الاحتجاجي الذي ألبسوه رداء السياسة، ومعهم زمرة من الناشطين المُعارِضين للحكومة، راهَنوا على يوم أمس الخميس، وأسموه مواكب التنحِّي، لكنهم ما دروا أن الأمور ستقود إلى تنحِيتهم هم من قيادة الشارع، لم يستجب لهم الناسُ وانفضّوا من حولهم، بل لفظوهم في عدة مواقع، وسارَع عامة المواطنين إلى تفريقهم وزجرهم وإزاحتهم عنوة من المواقع التي حدّدوها للتظاهُر ..

بعد فشل الرهان، وكان خاسراً منذ البداية، يجب على التنظيميات السياسية والناشطين من الثورنجية الجدُد، الانكفاء على أنفسهم والبحث عن سبب فشل ثورتهم المزعومة المُتوهَّمة التي لم تُحقِّق أي أهداف رُسِمت لها، بل زادت السلطة الحاكمة تماسُكاً وترابُطاً وتجمّعت مكوناتها وتلاحمت صفوفُها أكثر، وفوق ذلك عرفت السلطة أين مواطن ضعفها وأين قوتها، وما هي الأخطاء في الأداء العام ومَواطِن الخلل التي يجب أن تُعالج، إذا كان هناك من ناصح، فلينصح هذه الأحزاب المعارِضة أن تصنع بأيديها خياراتها السياسية ووسائل تنفيذها، دون أن تستغل البُسطاء والشباب الغاضِب والمُواطن الذي سحقته الظروف الاقتصادية الصعبة، وتُحاول عبرهم الوصول إلى أهدافها ..

إذا كانت مواكب الأمس بهذا الهزال والضعف وانصراف المواطنين عنها، فهذا يعني أن الحراك الثوري المصنوع قد وصل إلى طريق مسدود، واصطدم بحائطٍ منيع لا يُمكن تجاوزه، وتراجعت حالة الفَوَران الشعبي، إلى حالة لابد معها البحث عن حلول أخرى تنتشل المشهد السوداني من مرحلة الشد والجذب إلى التفاهُم والحوار والنقاش حول مُجمل القضايا العامّة والهموم الوطنية، فالتظاهُرات أثبتت عملياً فشلها، فهي بلا نتائج معلومة، ولم تحقق شيئاً ملموساً على الأرض، وهي لم ولن تُسقِط السلطة الحاكمة، فالبحث عن خيارات أخرى في العمل السياسي، في مقدمتها خوض الانتخابات القادمة، هي الوسيلة الوحيدة المُتاحة لهذه الأحزاب وللمعارضة بكل تشكيلاتها وأطيافها في كسب رضى الشعب السوداني وإسقاط الحكومة وإخراجها من السلطة .

لقد أثبت الشعبُ السوداني قُدرته الفائقة على فحص العاملين في الحقل السياسي وتقييمهم وتقدير مساهماتهم الوطنية والسياسية، فهو بعزوفه عن التظاهُر السالب وإحجامه عن التحرّكات العبثية التي كانت بلا طائل، يُعطي إشارات واضحة يجب أن تكون علامة ومعالمَ لمَن يعمل في هذا المضمار، فالسودانُ لن يصبح بين ليلة وضحاها غارقاً في الفوضى والتوتُّرات وانعدام الأمن والاستقرار، كما حدث في بعض بُلدان الربيع العربي التي صنَعَت فيها مثل هذه التحرّكات دون تقديرات سليمة ومن دون رابط وطني يعصم من القواصم، حالة من الضياع والتيه وانفراط الأمن والانقسام المجتمعي والانحطاط السياسي والفوضى العارمة ..

إذا كان السؤال: ثم ماذا بعد تراجُع وانحسار التظاهرات في الخرطوم والولايات الأخرى؟ فالأجدر الآن والآن فقط، أن تتحرك الدولة والحكومة لمعالجة الخلل الاقتصادي وإطلاق مبادرة سياسية ذات عُمقٍ شعبي حقيقي لها علاقة بالواقع، تُعيد بها منهج الحوار إلى الواجهة، وتضع البلاد في مسار جديد، فالمُبادرات اليوم بيد السلطة القائمة، تستطيع هي تحريك المجتمع ومخاطبة قضاياه وهمومه اليومية، واستنقاذ شبابه من براثن اليسار الذي حاوَل توظيف طاقات الشباب وأحلامهم وتطلُّعاتهم ونقاء أهدافهم، إلى حالة الصدام والخصام السياسي، مما أدى لسيل بعض الدماء ووقوع عددٍ من ضحايا العنف والاغتيال والقتل .

فلتنطلق البلادُ إلى مربّع جديد، ولنعمل على طي ملف التظاهر بكل ما جرى فيه، ولترتخ الأعصابُ المشدودة وتتراخى القبضة الأمنية، وننتج خطاباً سياسياً جديداً ولغة للتفاهُم بين مكوّنات العمل السياسي ولينصرف أهل السودان إلى همومهم الأكبر حفاظاً على وطنٍ، وصوناً لمجتمع، وطريقاً لمستقبل..

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