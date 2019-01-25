رئيس الجمهورية يلتقى رئيس هيئة الاركان الاردنى

التقي رئيس الجمهورية المشير عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة ببيت الضيافة مساء الخميس رئيس هيئة الأركان الاردني الفريق أول ركن محمود فرحات.

وقال الفريق أول ركن كمال عبد المعروف رئيس هيئة الأركان المشتركة في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه بالمزيد من التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية غير المحدوده لتقديم نموذج للعمل المشترك للدول العربية.

واشار الى ان المباحثات التي تمت بين البلدين كانت مثمرة وجادة وبناءة وتم التوصل إلى تفاهمات وتوقيع المحضر.

واكد رئيس هيئة الأركان المشتركة رغبة البلدين في تطوير افاق التعاون في مجالات العمل الامني والاستخبارتي والتدريب وحفظ السلام والتصنيع الحربي والتعاون الطبي والاستثمار والخدمات.

واوضح عبد المعروف ان التعقيدات التي تحيط بمنطقة البحر الأحمر تتطلب التعاون لتقديم نموذج لعمل عربي مشترك، وقال هناك مشروعات مشتركة بين الجانبين ستتم خلال المرحلة المقبلة وهناك اهتمام اكبر بالتمارين والتدريب .

وبحسب وكالة السودان للانباء قال فرحات في تصريحات عقب اللقاء ان توجيهات السيد رئيس الجمهورية المشير البشير بتطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب ستظهر الي حيز الوجود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)