أعلن تأييده التام للاحتجاجات.. الإمام الصادق يكشف عن برنامج مصاحب لتجمع المهنيين

أيد حزب الأمة القومي اليوم الجمعة ما أسماهاالتحركات الشعبية المطالبة برحيل “النظام”، ودعا إلى تجنب أية مظاهر للعنف المادي واللفظي.

وقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، إنهم وقعوا مع تجمع المهنيين وآخرين على ميثاق الحرية

والتغيير، ووضعوا تفصيلاً لنص ميثاق الخلاص والحرية والمواطنة، على حد تعبيره، مشيراً إلى مشاورات تتم حالياً للاتفاق على نصه وعرضه على مجموعات بلغت عشرين مجموعة سياسية ومدنية ومطلبية.

وكشف الإمام خلال خطبته اليوم الجمعة بمسجد الهجرة، أن تلك المجموعات بعد دراسة الميثاق، سوف توقع عليه أمام مؤتمر صحافي دولي.

وأوضح أنه بعد التوقيع عليه سيتم انتداب مائة شخص يمثلون المجتمع السوداني بكل مكوناته لتقديم هذا المطلب عبر المجلس الوطني.

وأكد على تسيير مواكب يشارك فيها إضافة للشباب الثائر رموز المجتمع وقادة تكويناته السياسية والمدنية

لتقديم المطالب الشعبية في العاصمة والولايات وفي سفارات السودان في الخارج.

وسمى الصادق المهدي المواكب بـ”الحاشدة والصامتة” والرافعة لشعارات ميثاق الخلاص والحرية والمواطنة.

وذكر أنه بعد تنفيذ تلك الخطوات، يحتشد الشعب في مائة موقع داخل السودان وخارجه في اعتصامات ترفع شعارات ميثاق “الخلاص” ولا تتحرك.

وأكد المهدي على أن أهم مطالب ميثاق الخلاص تتمثل في رحيل النظام، وبأن تحل محله حكومة انتقالية قومية واجبها تحقيق السلام العادل وكفالة حقوق الإنسان والحريات، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي لرفع المعاناة عن الشعب وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور البلاد.