هيثم مصطفى: ما زلنا نحتاج لعمل كبير

أقرّ المدير الفني للأمل عطبرة هيثم مصطفى أن فريقه ما زال يحتاج إلى العمل رغم الفوز الثالث على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققّت حاليًا.

وقال هيثم مصطفى في تصريح له إنه يجد دعمًا لا حدود له من قبل جماهير الفريق، مشيرًا إلى أن ذلك سيدعم مشواره بأفضل ما يكون.

وأضاف” سعيد بالانتصار الثالث، ولكن لا زلنا بعيدين ،علينا أن نعمل أكثر وأنا أعتقد أن المضي في طريق النتائج الإيجابية من شأنه أن يعيننا في العمل بهدوء”.

وجزم هيثم مصطفى أن المباراة اتي تنتظر فريقه أمام حي الوادي نيالا صعبّة للحد البعيد، لكّن فريقه مطالب ببذل أقصى جهدًا من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة.

يشار إلى أن الأمل عطبرة يحتّل المركز الرابع برصيد”13″ نقطة في المجموعة الأولى من الممتاز.