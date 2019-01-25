نيالا تنتفض والدعم السريع تستخدم الزخيرة الحية

خرجت بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور تظاهرات هادرة اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019م، مواصله للتظاهرات التي تطالب باسقاط النظام منطلقة من حي الوادي من منزل الشهيد عبدالعظيم وجهاز الامن في مدينه نيالا يفض المجتمعين في عزاء شهيد الثوره عبدالعظيم بحي الوادي ويعتقل عدد كبير من الشباب كما قابلت الشرطه والدعم السريع التظاهرات باقصى درجات العنف واطلقت اولا البنبان الكثيف ثم تبعته باطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين

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