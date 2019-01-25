نائبه تطالب ببيع الخبز بالكيلو

وبرلماني يطالب بحرمان الاجانب من السلع المدعومة ،طالبت النائبة بتشريعي الخرطوم رجاء يحي ببيع الخبز بالكيلو للمواطنين في العاصمة. وجزمت رجاءً في جلسة التشريعي امس بتلاعب اصحاب المخابز في الاوزان واكدت ان بيع الخبز بالكيلو يضبط الخبز.

وفي ذات السياق اكد النائب صديق المبارك ان الوجود الاجنبي يهزم ميزانية الولاية وقال ان الاجانب شهريا يحولون اموالهم بالدولار من الخرطوم الى دولهم وميزانية الولاية تنهزم في نصف عام بسببهم واكد ان الاجانب يشاركون مواطني الولاية في السلع المدعومة والصحة والتعليم.

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