الهند: الشرطة تطارد القردة في تاج محل بالمقلاع

طاردت الشرطة الهندية المسلحة بالملاع جحافل من القرود تزعج الزوار في مزار تاج محل الشهير.
وتبحث القرود عن الطعام عند مدخل المعلم السياحي الشهير الذي يرجع تاريخه إلى القرن 17، في أغرا شمال الهند، وتُفتش حقائب الزوار وترمى أي أطعمة فيها بعيداً.
وقال بريج بوشان قائد قوة الأمن في تاج محل، إن الشرطة حصلت على مقالع محلية الصنع لإبعاد القردة.
وقال لرويترز: "وجدنا أن القرود تخاف بمجرد رؤيتنا نلوح بالمقلاع".
وهناك ما بين 500 و700 قرد من فصيلة مكاك ريسوسي حول تاج محل. ويقول الخبراء إنها أصبحت أكثر عدوانية مع توسع المدينة على حساب بيئتها الطبيعية.
وفي نوفمبر(تشرين الثاني) انتزع قرد رضيعاً هندياً عمره 12 يوماً، من أحضان والدته خارج أغرا وقتله.
ويبلغ عدد زوار تاج محل، الذي شيده إمبراطور مغولي لزوجته، 25 ألف زائر يومياً، ويرتفع العدد إلى 80 ألف في ذروة الموسم السياحي.
وتنشر قرود المكاك ريسوسي الفوضى في نيودلهي، فتخطف الطعام، والهواتف المحمولة، وتقتحم المنازل، وتُروع السكان في العاصمة الهندية وحولها.
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