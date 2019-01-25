نايل آدم: الهلال سيشكرنا على هزيمته

قال مدرب مريخ الفاشر نايل آدم إن الهلال سيشكره على الهزيمة التي ألحقها به في بطولة الدوري الممتاز، مبينًا أن منافسه كان في حاجة إليها من أجل مساعدته في البطولة الأفريقية.

وأوضح نايل في تصريح له أنه هزّم الهلال بسلاحه الذي ظلّ ينتصر به والمتمثّل في التسجيل خلال الدقائق الأولى.

وحقق مريخ الفاشر مفاجأة كبيرة عندما هزم الهلال بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” بهدفين مقابل هدف ضمن المرحلة الأولى من النصف الثاني للممتاز.

وأضاف مدرب مريخ الفاشر” كنت واثقًا من الفوز لأننا خططنا له بهدوء والجميع التزم بالتكتيك، وأنا أشكر اللاعبين على ذلك”.

وجزم نايل آدم أن فريقه قدّم خدمة كبيرة للهلال قبل مبارياته الأفريقية التي سيخوضها في دوري المجموعات خلال الشهر المقبل.