مذيع كندي شهير يشيد بأخلاقيات المتظاهرين السودانيين

المذيع الكندي جون أوكلي John Oakley اليوم خرج عن مساره تماماً وتحدث، مذهولاً، عن سلمية إحتجاجات الشعب السوداني وصموده في وجه الطغمة العسكرية الباطشة، وتميزه الأخلاقي وخاصة في ظاهرة إسعاف بعض أفراد الأجهزة الأمنية المسلحة، في ميادين التظاهر، وهي التي توقع عليه القتل والقمع والأذي والإعتقال والتعذيب الوحشي، ونوه لصبر السودانيين العتيد، والذي يميزهم عن بقية البشر، كون تلك القوات تقتحم بيوتهم وتروع الأطفال وهم لا يواجهونها بالقتل، دفاعاً عن النفس، والذي يعتبر شيء مشروع في العرف الإنساني كون المُعتدي ليس لديه أمر قضائي ولا يمثل القانون في تلك اللحظة، بحسب مفاهيم الأمريكان.

جون أوكلي John Oakley من أشهر الإعلاميين الكنديين، مذيع وصاحب برنامج يومي في الراديو، حيوي ومحضور ومفتوح على الهواء مباشرةً ومدته ٣ ساعات، وليس ذلك بالأمر الغريب كونه يتناول ظاهرة إنسانية تستحق الوقوف عندها، لبضعة دقائق، ولـــــكن الغريب والأشد غرابة أن يتناول جون أوكلي John Oakley موضوع عن السودان وشعب السودان وهو الذي لم أسمع له، طيلة ٢٠ عام، حديث عن أي شأن يخص العالم الثالث وخارج جغرافية كندا وأمريكا والغرب القوي وهو مهموم دائماً بقضايا وطنه وبمصالح الرجل الأبيض وجماعتة المحافظين المتشددين العنصريين.