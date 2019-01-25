إلغاء رسوم الدفع الإلكتروني اعتباراً من أول فبراير

ﺃﻛﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﺒﻮلﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ، مؤكدًا ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ الدفع الالكتروني، ﻣﻌﻠﻨﺎً ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻷﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻓﻘﻂ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ .

ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أمس ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻭﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ .

ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻹﻧﺠﺎﺣﻪ .

ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ.

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