الصادق المهدي ينادي بالاعتصام في الميادين ويطالب برحيل النظام

قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي ان التظاهرات عمت كل مُدُن السودان وان الجيل الذي نشأ في عهد هذا النظام لقد هاجر وحقوقة مهضومة.

وأعلن المهدي عن اعتصامات بالداخل والخارج حتى يرحل النظام بكل تنظيماته وحمل المهدي الحكومة كل ما حدث وقال في خطبة الجمعة بمسجد الهجرة بودنوباوي نحمل هذا النظام كل ما حصل.

وأشاد المهدي بالثوار وقال منهج الثوار رفض العنصرية اثبت التجمع الشعبي على سلمية الثورة وشدد على مضيهم في الالتزام بسلمية المظاهرات وكشف عن دول أعلنت تأييدها للحراك الجماهيري حيث قال أبدت الدول ذات الديموقراطية تأييدها لهذا الحراك وأدان المهدي استخدام العنف ضد النظام بالقول ندين هذا العنف واستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وطالب المهدي باطلاق سراح جميع المعتقليين.