الصحف القطرية تتجاهل زيارة البشير

وصل عمر البشير الى الدوحة يوم الثلاثاء ووجد اعلام باكستان تملا الشوارع لزيارة عمران خان رئيس الوزراء.

وتحدثت افتتاحيات الصحف القطرية الأربعاء، عن شي واحد وهو علاقات الصداقة والإخاء بين قطر وباكستان، والعناوين الرئيسية لكل الصحف تتحدث عن باكستان وقطر.

البشير لم يذكر عنه شي بالصفحة الأولى واستقبله وزير الدولة بوزاره الخارجية سلطان المريخي فيما استقبل عمران خان الامير بنفسه.

واليوم اضطر البشير أن ينتظر حتى ينهي أمير قطر محادثاته مع عمران خان حتي يدخل للقاعة ويستقبله الأمير، حيث صدر البيان الختامي للمحادثات وجاء فيه أن المحادثات تناولت مختلف التطورات في السودان واطلع البشير الأمير على مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجه السودان.

وأكد امير قطر على موقف قطر وحرصها على وحدة السودان واستقراره، وزير الخارجية الدرديري استبق الكل وقال للجزيرة وعلى عكس البيان الرسمي ان الزياره لا علاقة لها بما يحدث في السودان من تطورات.

الصحف القطرية أبرزت خبر مصادرة الأمن في السودان لتصاريح عمل 3 من منسوبي الجزيرة في السودان ومنعهم من آداء مهامهم وقبل يوم من زيارة البشير لقطر، ثم عاد وزير الخارجية ليصحح ماقاله في البدايه للجزيرة وقال ان الزياره تناولت الازمة الاقتصادية السودانية والدور الذي يمكن ان تقوم به تقوم به قطر ومساعدة السودان .. مع ملاحظة ان البيان الرسمي تجنب الخوض في المساعدات.

المحصلة صفر كبير ناله البشير وصفعة قوية له، مؤشرات ذلك أن الامير حضر حفل تخريج كبير للدفعة 13 من كلية احمد بن محمد العسكرية وهو حدث مهم وتضم مجموعة كبيرة من العسكريين من السودانيين ولم يدع لها البشير مما يؤشر ان قطر اغلقت الباب أمامه.

ثانيا غياب وزير المالية الذي يحضر مؤتمر دافوس يؤشر ان لامساعدات مالية من اي نوع من قطر للسودان، ثم واصل وفد السودان رعونته فصرح وزير التجارة السوداني لرويترز من الدوحة ليقول ان السودان قد تلقى عروض بمساعدات في القمح والمواد البترولية من روسيا والإمارات وتركيا، وتعلن عون من الإمارات ومن الدوحة ما يعني أن الوفد قد صدم تمامًا من الموقف القطري فيما يبدو اهانة للرئيس البشير جتى يلعن وزير التجارة مساعده اماراتيه من الدوحة.

ثم جاء الطمام الذي لاتذهبه ليمون الدنيا كله بل هي الضربة القاضية يث مسئولين قطريين ساعات بعد حديث وزير التجارة بان قطر لم تقدم ايه تعهدات ماليه للسودان..هنا الضربة القاضية الفنية القطرية للبشير وحكمه ..ولاهدف المعز ..

في نفس اليوم كان شباب سوداني جرئ يتمشى في سوق واقف اهم اسواق القطر ومعالمه السياحية بفانلات كتب عليها تسقط بس والبشير في الديوان الاميري القريب..اكثر مايلفت النظر الهجوم الكاسح على الزيارة من مواقع التواصل القطرية والتي هاجمت الزيارة.

وسحب الوفد فكرة المؤتمر الصحفي المفترض لان ليس هناك مايقال والواضح ان القطريين حتى لم يهتموا بتصريحات من اي نوع كما هو معتاد .. وكتغطية للفشل اخرج الدجاج الالكتروني السوداني مسرحية سمجة اقحموا فيها اسم اعلامية سودانية في قطر وليس لها علاقة بالمؤتمرات الصحفية بانها هتفت بتسقط بس فالغي المؤتمر الصحفي وهو لم يكن من الوارد تنظيمه لان ليس فيه مايقال .. وستفصح الايام عما جرى حقيقة في المحادثات وما الذي سمعه البشير من القيادة القطرية التي حققت هدفها بروعة كما تفعل في البطولة الاسيوية ..ولم تترك امام البشير فرصة العودة للسودان وممارسة الكذب.