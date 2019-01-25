وزير النفط يعترف بأن أزمة الوقد "شائكة"

وصف وزير النفط والغاز والمعادن أزهري عبدالقادر، أزمة الوقود التي تجتاح البلاد بـ(الشائكة)، وطالب بقراءتها في مجمل الوضع الاقتصادي العام ومسبباته منذ إنفصال جنوب السودان.
وقطع أزهري في مؤتمر صحفي الأربعاء، بتزايد عملية تهريب الجازولين، لافتاً إلى أن الجازولين يباع في الطرقات وبأسعار أعلى من الأسعار الرسمية، فضلاً عن تهريبه الى دول الجوار.
وأكد على استغلال ضعاف النفوس للأزمة وتكثيف العمل في التهريب بإعتباره تجارة مربحة جداً. وقال إن المخرج من الأزمة الراهنة هو أن ” نصفي نفوسنا جميعا وإلا فإن ذلك هو الشيطان وإبليس”.
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