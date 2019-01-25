شباب يتدافعون على إعلامية شهيرة في أحد المهرجانات

تداول نشطاء مقطع فيديو للإعلامية السعودية سارة عبدالعزيز، لدى وصولها إلى منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، لتقديم حفل افتتاح مهرجان الزيتون، الذي انطلق يوم الأربعاء.

وظهرت سارة في الفيديو وقد التف حولها عدد كبير من الشبّاب، تدافعو عليها، وسط صياحات منهم وألفاظ خارجة، أثارت جدلًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم وأثار موجة من الغضب بين الشطاء، بسبب المظهر غير الحضاري، والذي وصفوه بالمسيء، مؤكدين في ذات الوقت أنه لا يمثل أهالي منطقة الجوف.

وجاءت تعليقات النشطاء معبرة عن هذا لغضب، حيث قال أحدهم: "وش هالفيديو! وش هالمشفح ؟ كنهم أول مره يشوفون أنثى!!! والله عيب وقلة ادب كأنهم خرفان يبغون علف ترا مو فلة وناسه أنكم تفضحون اهل الجوف بهالفيديو الغبي".

وانتقدت أخرى هذا السلوك قائلة: "انا استغرب من كمية التناقض فينا يا أهل الجوف!!وإذا مذيعه متمكنة بالاعلام تقدم حفل ليِنقل للإعلام ايش دخل تمثل بنات الجوف! بنات الجوف كاشيرات وسواقات الآن! لو قلنا ليش مو رجال نقول عادي وإذا بنت ما اغلبهم يحاسبونكم بالسوق ومبسوطين انتم!".

وتواصلت التعليقات المعبرة عن حالة الاستياء بين النشطاء، مؤكدين أن هذا الفيديو يمثل إهانة كبيرة لمنطقة الجوف وللمملكة العربية السعودية بشكل عام.

يذكر أن الإعلامية سارة عبدالعزيز ولدت في مدينة الرياض، ودرست علوم سياسية واتصال، عملت في بدايتها في قسم العلاقات والاتصال في شركة المملكة القابضة، وبعد ذلك انتقلت إلى دبي للعمل في مجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط ثم مقدمة في نشرة التاسعة على قناة "mbc".