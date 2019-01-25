وتجددت اليوم الجمعة، المظاهرات في أحياء في "ود نوباوي" بخروج الانصار من جامع ود نوباوي بمدينة أم درمان (غربي الخرطوم)، وهي أحد معاقل زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي.، طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام.
واكد مراسل سودان نيوز 365 تجمع للمتظاهرين في مدينة أم درمان القريبة من العاصمة بينما كان الناس يغادرون المسجد وهم يهتفون "سلمية، سلمية"، و أحاطت سيارات لأمن الميدان المحيط بالمسجد قبل بدء صلاة الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تتواصل المظاهرات الشعبية المناهضة للنظام السوداني لليوم التاسع على التوالي احتجاجا للمطالبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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