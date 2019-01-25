قال شهود عيان إن متظاهرين خرجوا عقب صلاة الجمعة مباشرة من مساجد متفرقة بمدينة جبرة جنوب العاصمة الخرطوم، يهتفون باسقاط النظام. وأضاف في حديث لـ السودان 365 أن قوات الشرطة تصدت للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي بدأت تتزايد. وأفاد أن أعداد كبيرة من المتظاهرين استطاعت الوصول الى الشارع الرئيس بالمنطقة. وتشهد ولايات ومدن السودان احتجاجات واسعة لأكثر من شهر قتل وجرح خلالها العشرات من المتظاهرين السلميين.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل... تظاهرات في جبرة بالخرطوم تطالب برحيل البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.