تجمع المهنيين يضع برنامجاً جديداً للتظاهر

حدد تجمع المهنيين السودانيين برنامجاً جديداً “للحراك الجماهيري” على حد وصفه، خلال الأسبوع القادم.

ونادى التجمع الذي تشترك معه عدد من القوى المعارضة دعوات إلى تنظيم احتجاجات في مختلف المدن السودانية، منذ الشهر الماضي، استجاب لها عدد من المواطنين.

وقال التجمع عبر صفحته الرسمية في فيس بوك اليوم (الجمعة)، إن اتساع “الانتفاضة” من حيث الكم والكيف، وطرق الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات الجزئية من شأنها أن تشكل ضمانة لتسرّع إعلان العصيان

المدني والاضراب السياسي العام.

ودعا تجمع المهنيين، إلى مظاهرات وأداء الصلاة في الساحات العامة اليوم الجمعة، كما طلب ما أسماه بـ”التوقيع على دفتر الحضور، الثوري للأحياء والمدن” الراغبة في المشاركة غداً السبت مع مظاهرات ليلية.

ونادى إلى اعتصامات في ميادين سيعلن عنها، لاحقاً الأحد، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات السودان ومقار، الأمم المتحدة للجاليات.

وأعلن تجمع المهنيين كذلك، عن مواكب للريف السوداني واعتصامات يوم الإثنين، فضلاً عن مواكب الشهداء التي تحيي ذكرى شهداء السودان، يوم الثلاثاء.

ونادى بقيام اعتصام يوم الأربعاء، داعياً إلى موكب الزحف الأكبر من كل مدن وقرى السودان يوم الخميس.