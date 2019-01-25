أسواق البيع المخفض بالخرطوم ترفض التعامل ببطاقة الدفع الإلكتروني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شكى عدد من المتسوقين داخل أسواق البيع المخفض بولاية الخرطوم، من رفض التجار بالسوق اعتماد بطاقة الدفع الإلكتروني في عملية البيع والشراء داخل محلات البيع المخفض المقام بالساحة الخضراء . وكشفت مواطنة عن إشكالية كبيرة واجهتها أثناء تسوقها داخل محلات البيع المخفض، وذلك بعد شراء أغراضها لتكتشف أن إدارة المحل رفضت التعامل ببطاقة الدفع الإلكتروني . وتابعت: (رفضوا البطاقة واشترطوا علي الدفع نقداً)، وطالب متسوقون وبحسب صحيفة مصادر تدخل الجهات المختصة وإلزام محلات البيع المخفض اعتماد البطاقة الإلكترونية في التسوق .

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