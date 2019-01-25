مجموعة“الزبير العمانية” ترغب في الاستثمار النفطي بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - نفط

الخليج 365 :

أبدت مجموعة “الزبير” العمانية رغبتها في الدخول في الاستثمار بقطاع النفط والغاز في السودان، ورحب وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، أزهري عبدالقادر، بوفد المجموعة برئاسة، سلطان الغيثي، مسؤول قطاع النفط بالمجموعة.

وقال عبدالقادر إن أبواب السودان مفتوحة لجميع الشركات العالمية لاسيما أن الشركات العمانية ذات إمكانيات معروفة في صناعة النفط.

وأبدى استعداده لتقديم كافة ما يعين مجموعة الزبير للدخول في الاستثمار في قطاع النفط والغاز في السودان، وتقديم كافة البيانات والدراسات المعدة حول الفرص المطروحة للاستثمار.

وقال المهندس سلطان الغيثي إن المجموعة تعمل في صناعة النفط والغاز في عمان، وإنها تدير ثلاثة امتيازات للبترول بقدرات عالية وإمكانيات متقدمة ولها استثمارات في تنزانيا.

كما أعلن الغيثي بحسب الشروق – رغبته الأكيدة في الدخول في شراكات مع شركة “سودابت” الوطنية في الامتيازات التي تديرها، بجانب الفرص التي تروج لها وزارة النفط والغاز والمعادن.