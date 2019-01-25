الخرطوم تسجل حالتي وفاة خلال تظاهرات الخميس

وقال اللواء هاشم عبد الرحيم في بيان صحفي في وقت مبكر الجمعة “شهدت عدة ولايات (في) البلاد تجمعات غير قانونية (وخرجت تجمعات مشابهة كذلك) في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم. فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع”.

وأضاف “سجلت الشرطة في ولاية الخرطوم حالتي وفاة”.

وفي وقت متأخر الخميس، ذكر مسؤول سوداني رفيع أن متظاهرا توفي خلال تجمع في أم درمان.

وقال عبد الرحيم إن الشرطة أوقفت عدة أشخاص الجمعة بينما ألقت القبض على شخص كان “يحمل مسدسا داخل مظاهرة” وأوقفت “سيارة تحمل وسائل اتصال بعيدة المدى”.

ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعا إلى تظاهرات واسعة تدعو إلى إنهاء حكم البشير.