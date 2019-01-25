(الغيرة) تلتهم المذيعات عقب فوز ريان الظاهر بلقب (أجمل مذيعة) في العام 2018

سخرت عدد من مذيعات القنوات الفضائية من خبر فوز زميلتهن ريان الظاهر بلقب أجمل مذيعة للعام 2018 والذي تصدر عناوين بعض الصحف وعدد من المواقع الإلكترونية قبيل أيام، بينما علقت إحدى المذيعات على ذلك الخبر داخل قروب واتساب بعبارة: (بصراحة خبر يطمم البطن، يعني نحن حنستفيد شنو في النهاية)؟!

وبالعودة للتفاصيل حسب صحيفة السوداني فإن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أوردت خبراً قبيل أيام يفيد باختيار مذيعة قناة النيل الأزرق ريان الظاهر كـ(أجمل) مذيعة في العام 2018، وذلك عقب استفتاء تم إطلاقه داخل قروب ضخم يضم آلاف الشباب من الجنسين، أولئك الذين اختاروا ريان لتحتل المركز الأول، بينما حلت لوشي المبارك في المركز الثاني، ويبدو أن ذلك الخبر لم يعجب بعض المذيعات، اللائي علقن عليه داخل قروبات واتساب تضم مجموعة من الإعلاميين بطريقة (حادة جداً)!!

إعلامي معروف – فضل حجب اسمه – علق على الموضوع أعلاه بأنه ردة فعل طبيعية جداً لحالة (الغيرة) السائدة بين المذيعات، تلك الحالة التي تجعل من تقبل نجاحات إحداهن أو الإطراء عليها دافعاً فورياً لاستلال خناجر السخرية والتندر وتوجيه طعنات التقليل من قيمة النجاح الذي حققته تلك المذيعة موضع الاحتفاء، وزاد الإعلامي: إنه لا بد من أن يكون هناك تصالح عام مع الآخرين والاعتراف بنجاحهم أو قدراتهم وعدم التقليل من شأنها بأية صورة كانت، مختتماً أن (الغيرة) هي شيء جميل إذا كانت مرتبطة بالتنافس الشريف، أما (الغيرة السوداء) – كما أطلق عليها – فهي خطيرة جداً ويمكن أن تتسبب في مشاكل كبيرة لمن يعتاد – أو تعتاد – عليها.

مما تجدر الإشارة إليه أن المذيعة ريان الظاهر استطاعت وخلال وقت وجيز جداً، تحقيق نجاحات كبيرة داخل القناة الزرقاء، وذلك عقب انتقالها إليها قبيل أكثر من ثلاث سنوات من قناة قوون المتوقفة عن البث، كما تحظى ريان بقبول واسع لدى المشاهدين والذين أبدوا في أكثر من مناسبة عن إعجابهم بثقافتها وحضورها المختلف على الشاشة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)